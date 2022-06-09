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Одесса на военном положении, день 106-й: новые цены Нового базара

Одесса на военном положении, день 106-й: новые цены Нового базара

Сто шестой день войны… Понятие «очень жарко» сразу перебивается ощущением, что: 1) жарко еще как раз не очень, 2) само понятие «жарко» сейчас ассоциируется не с погодой. Что на старейшем Новом базаре, который одесситы давно привыкли называть Новым рынком?

Новый рынок: место «для поговорить»

День не выходной, потому спокойный. Летний овоще-фруктовый ассортимент выложен красиво-заманивающе. Впрочем, далеко не только за провиантом приходят одесситы на старейший рынок города: местные кафешка пользуется большим спросом.

Берешь стаканчик кофе-чая-мохито, находишь местечко «для присесть» — и тут, под навесом в тенечке, начинает казаться, что все как обычно… Это только кажется, потому что уши не закроешь, а говорят все об одном — кто друг другу, кто — кому-то по телефону.

И именно здесь местные кошачьи разборки с соответствующими звуками были даже приняты кем-то за очередную воздушную тревогу… Да, на привычные звуки улицы, рынка, двора люди уже больше ста дней стали реагировать совершенно по-иному: война.

Почем на Новом рынке «лето»?

Ну а сам рынок предлагает сейчас огромный летний ассортимент овощей-фруктов-ягод. Да, дороже, чем на Привозе или Слободском базарчике, зато в каком-то особенном уюте, который так присущ нашему Новому.

Итак, что почем? Имеем в виду исключительно летний ассортимент, то есть, «все молодое»:

  • картофель (диапазон цен поражает) — 20-60 грн; очищенный от кожуры — 50-70 грн;
  • помидоры (тут тоже цены очень «гуляют» в зависимости от сорта) — 55-100 грн;
  • капуста — 35-45 грн;
  • морковь — 30-40 грн;
  • свекла (говорить надо только «буряк» или «бурячок», вы ж в Одессе) — 40-50 грн;
  • горошек — 75-80 грн;
  • кабачки — 35-50 грн;
  • огурцы — 45-80 грн;
  • клубника — 70-90 грн;
  • черешня (тоже поражает ценовым диапазоном) — 40-130 грн;
  • вишня (появилась совсем недавно) — 60-80 грн.
картошка
овощные ряды
овощные ряды
овощные ряды

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Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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