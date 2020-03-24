“Одесса-мама ушла на карантин”: для одесситов сняли видеоклип о необходимости оставаться дома

Одесские исполнители спели трогательную и оптимистичную песню по мотивам мирового хита “Show must go on” группы Queen.
Видео разместил на своей странице в Facebook шоумен и продюсер Андрей Войников.
Эту песню должны услышать все!!! Услышать и остаться дома!!!
Эту песню должны услышать все!!! Услышать и ОСТАТЬСЯ ДОМА!!!А ещё покажите это видео своим родителям, бабушкам и дедушкам ☝🏼☝🏼☝🏼**********Я хочу выразить огромную благодарность всем моим суперталантливым друзьям за помощь в создании этого видео!!!Alec ShneyderisRoman RussuНастя БукинаIness InessОльга БогартAndrey Karpov RamazottiСпасибо Денис Аксенов за удалённое сведение трека ✊🏼😊Спасибо Сергей Сычёв за работу в студии!!!Спасибо Сергей Аксенов за съёмку и монтаж 🙏🏼Спасибо всем, кто показал в этом видео на своём личном примере, что сейчас самое важное – ОСТАВАТЬСЯ ДОМАМузыка: Роджер Тейлор и Джон Дикон (Queen)Адаптированный текст: Andrew Voinikov – Master of Ceremonies & Event producer
Gepostet von Andrew Voinikov – Master of Ceremonies & Event producer am Dienstag, 24. März 2020
Он поблагодарил всех, кто участвовал в создании этого видео:
- Alec Shneyderis
- Roman Russu
- Настя Букина
- Iness Iness
- Ольга Богарт
- Andrey Karpov Ramazotti
- Денис Аксенов (удалённое сведение трека)
- Сергей Сычёв (работа в студии)
- Сергей Аксенов (съёмка и монтаж)
Адаптированный текст – Andrew Voinikov.
★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!