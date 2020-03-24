“Одесса-мама ушла на карантин”: для одесситов сняли видеоклип о необходимости оставаться дома

Эту песню должны услышать все!!! Услышать и остаться дома!!!

Эту песню должны услышать все!!! Услышать и ОСТАТЬСЯ ДОМА!!!А ещё покажите это видео своим родителям, бабушкам и дедушкам ☝🏼☝🏼☝🏼**********Я хочу выразить огромную благодарность всем моим суперталантливым друзьям за помощь в создании этого видео!!!Alec ShneyderisRoman RussuНастя БукинаIness InessОльга БогартAndrey Karpov RamazottiСпасибо Денис Аксенов за удалённое сведение трека ✊🏼😊Спасибо Сергей Сычёв за работу в студии!!!Спасибо Сергей Аксенов за съёмку и монтаж 🙏🏼Спасибо всем, кто показал в этом видео на своём личном примере, что сейчас самое важное – ОСТАВАТЬСЯ ДОМАМузыка: Роджер Тейлор и Джон Дикон (Queen)Адаптированный текст: Andrew Voinikov – Master of Ceremonies & Event producer

Gepostet von Andrew Voinikov – Master of Ceremonies & Event producer am Dienstag, 24. März 2020