Украина готова купить у США десять систем противовоздушной обороны Patriot за 15 миллиардов долларов, а некоторые европейские партнеры могут помочь в финансировании.

Об этом в интервью телеканалу CBS заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, Украина так и не получила те дополнительные системы ПВО Patriot, которые были обещаны на прошлогоднем 75-м саммите НАТО в Вашингтоне.

«Я уважаю выбор США, но когда США нам такие системы не дали, или не продали, мы готовы на любой формат, вопрос не в деньгах», — сказал Зеленский.

Президент утверждает, что некоторые европейские партнеры готовы финансово помочь Киеву в покупке этих систем.

«Есть система Patriot, и у вас их много, и у вас есть производство, есть несколько шагов, как защитить Украину. Шаг номер один: одна система, которая стоит 1,5 млрд долларов, мы готовы купить хотя бы десять систем, чтобы закрыть некоторые города, только гражданских, центры городов, там, где скопление людей. Это 15 миллиардов. Мы готовы заплатить эти 15 миллиардов. Мы найдем эти деньги, и все будем платить», — сказал Зеленский.

Президент отметил, что в США заявляют, что сегодня нет возможности продать Украине дополнительные «патриоты». Но в то же время они продают такие системы, например, Израилю.

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Курск массированно атаковали беспилотники

В ночь на вторник, 15 апреля, Курск подвергся масштабной атаке беспилотников. Минобороны России заявило, что над Курской областью якобы было сбито 109 дронов, а еще 6 — над Воронежской, Московской, Брянской и Орловской областями.

В соцсетях публикуют многочисленные кадры пожаров в Курске на фоне ночной атаки БПЛА.

«В итоге „все сбили“ гражданской инфраструктурой, спасая военную. При том есть результаты на земле именно в промзонах, что свидетельствует о меткости ударов там, где не достало ПВО. Ждем подробностей от сил обороны», — прокомментировал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Представитель Украинской добровольческой армии сергей Братчук сообщил в Телеграм, что целью атаки на Курск мог быть промышленный технопарк «Союз», резиденты которого задействованы в российском ВПК, в частности в производстве дронов и электронных компонентов военных систем.

О ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 99 боевых столкновений.

Самым горячим остается Покровское направление, где наши защитники остановили 28 штурма агрессора.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Надежда, Новое, Катериновка, Грековка, Зеленая Долина, Торское, Белогоровка и Григорьевка.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 17 боестолкновений.

Силы обороны Украины продвинулись на двух направлениях фронта в Донецкой области – в районе Северска и Торецка. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 14 апреля.

Геолоцированные данные военных аналитиков свидетельствуют, что ВСУ достигли тактического успеха на некоторых участках фронта, в частности на юго-запад от Белогоровки (к северо-востоку от Северска).

В то же время армия страны-агресора России смогла улучшить позиции на других частях линии столкновения около Северска, Торецка и Покровска Донецкой области, а также Купянска в Харьковской области.

В ISW указывают, что армия РФ продвигается в Курской области – южнее Суджи. Бои продолжаются вблизи населенных пунктов Горналь и Олешни.

Потери врага за сутки

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два средства противовоздушной обороны, четыре пункта управления, восемь артиллерийских средств, три РЛС/РЕБ и два других важных объекта противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1180 человек.

Также украинские воины обезвредили: