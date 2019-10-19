Одеську кіностудію таки приватизують: Зеленський підписав законопроєкт

Про це повідомляється на сторінці законопроєкту на сайті Верховної Ради України.

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 0896, що дозволяє продаж державного пакету акцій Одеської кіностудії.

Законопроєкт був прийнятий Верховною Радою у другому читанні 9 жовтня.

Більшість людей проти передачі підприємства в приватні руки. Бояться, що кіностудію закриють, а землю продадуть. Режисер Леонід Павловський навіть оголосив голодування заради порятунку підприємства.

Фото: www.odesafilmstudio.com.ua