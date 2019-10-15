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Новости Одессы и Одесской области

15 лет застоя и массовые увольнения: что люди искусства рассказывают об Одесской киностудии

15 лет застоя и массовые увольнения: что люди искусства рассказывают об Одесской киностудии

Судьба киностудии в Одессе всерьез обеспокоила причастных к миру кино деятелей. Многие считают, что слухи о ее приватизации после недавно принятого закона имеют все шансы стать реальностью.

Большинство людей искусства против передачи предприятия в частные руки. Боятся, что ее закроют, а землю продадут. Некоторые высказываются публично, а кое-кто даже готов пойти на крайние меры, чтобы сохранить киностудию. Так, например, режиссер Леонид Павловский  объявил голодовку  ради спасения предприятия.

В то же время причастные к миру кино в Одессе делятся тем, что происходит на предприятии. Так, замглавы гильдии кинематографистов Одессы Дмитрий Гроховский в эфире телеканала ZIK рассказал, что после акционирования в 2004 году уволили почти всех сотрудников. Из 380 человек осталось 34 официальных работника, да и то – в основном, обслуживающий персонал вроде дворников и сторожей.

Причем, как утверждают сотрудники киностудии, никаких собраний по этому поводу не проводили. А некоторые ни сном ни духом не подозревали о том, что их собираются уволить – людей попросту не предупредили. Среди них оказался Дмитрий Гроховский.

– Мою трудовую книжку выкрали, – уверен представитель ассоциации кинематографистов. – Я то ничего не подписывал, но мою подпись где-то раздобыли и подделали. Я и в полицию сообщил, отнес заявление в прокуратуру. Но пока не вижу, чтобы кто-то что-то расследовал.

Дмитрий Гроховский убежден: акционирование предприятия было незаконным и искуственно спланированным. Инициаторы процедуры оформили все, не посоветовавшись ни с кем из руководства, не говоря уже о рядовых сотрудниках.

В то же время частичное изменение формы собственности привело к не самым приятным последствиям. Так, с 2004 года, по словам Гроховского, на киностудии в Одессе не сняли практически ни одной полнометражной киноленты. При этом в советские времена в год там производили, как минимум, 12 фильмов.

Фото: mediananny.com

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