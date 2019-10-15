Режиссер объявил голодовку, чтоб уберечь от приватизации Одесскую киностудию

Одесская киностудия в очередной раз оказалась в эпицентре скандала. После принятия закона, позволяющего передавать в частные руки государственные киностудии, в городе снова заговорили о ее готовящейся приватизации.

Люди искусства в штыки восприняли эту новость, считая, что после того, как киностудию передадут частнику, ее могут запросто продать, а землю присвоят. Предприятие, по мнению некоторых, оказалось на грани закрытия.

Многие открыто выражают обеспокоенность сложившейся ситуацией, высказываясь публично. Кое-то готов пойти на крайние меры, чтобы спасти от нависшей угрозы киностудию.

Так, например, одесский режиссер Леонид Павловский объявил в знак протеста голодовку. Он готовится начать ее уже в этот вторник, 15 октября. Об этом Павловский написал на его странице в Facebook.

«Я, заслуженный деятель искусств Украины, избрал целью этой акции принуждение к созыву международной объективной комиссии по расследованию преступлений, которые были созданы во время акционирования студии и позже, направленные на уничтожение ОКХФ по схеме акционирование – банкротство – приватизация, для последующей продажи территории и имущества некогда успешного предприятия”, – отметил он.

К слову, Одесскую киностудию еще в 2008 году частично признали банкротом. Сейчас половина акций предприятия принадлежит обществу с ограниченной ответственностью.

Фото: Facebook Леонида Павловского, ukrpress.info