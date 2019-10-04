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Новости Одессы и Одесской области

Одеську кіностудію у Верховній Раді вирішили приватизувати

Одеську кіностудію у Верховній Раді вирішили приватизувати

Для цього народні депутати ухвалили відповідний закон.

Верховна Рада ухвалила закон про функціонування кінокомісії при органах місцевого самоврядування, прописала умови приватизації державних кіностудій, а також відкрила шлях для приватизації ЗАТ “Одеська кіностудія”.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Законопроєкт (№0896) у другому читанні та в цілому підтримали 253 народних депутати.

Верховна Рада визначила, що сільські, селищні та міські ради зможуть створювати кінокомісії. Мета створення кінокомісії – надання консультативної, організаційної та іншої допомоги суб’єктам кінематографії, популяризація України та її регіонів як привабливих локацій для кінозйомок, залучення інвесторів для фінансування, прокату і показу фільмів, використання потенціалу української сервісної індустрії у сфері кінематографії.

Кінокомісії нададватимуть допомогу в організації переговорів із власниками майна для проведення зйомок із використанням їхнього майна, формування баз даних та оприлюднення інформації про місцеві локації, про місцеву кіновиробничу інфраструктуру та фахівців у сфері кінематографа.

Органи місцевого самоврядування зможуть створювати фонди фінансової підтримки кінематографії.

Відповідно до ухваленого закону, органи місцевої влади в рамках встановлених відповідними місцевими бюджетами, можуть передбачати порядок часткового покриття витрат на виробництво фільмів, яке здійснюється за участю або за замовленням державних кіностудій, розташованих у межах території відповідної територіальної громади.

Верховна Рада зазначила обов’язкові умови приватизації державних кіностудій, а також акцій, що належать державі, будь-якої іншої кіностудії:

  • Покупець має зберегти основну діяльність кіностудії, право власності або право користування земельними ділянками, зберегти їхнє цільове призначення протягом 20 років після приватизації.
  • У потенційних покупців повинна бути програма заходів зі збереження технічного переоснащення, модернізації належної кіностудії нерухомості.

У прикінцевих положеннях народні депутати закріпили скасування закону про заборону приватизації ЗАТ “Одеська кіностудія”.

Закон набуде чинності наступного дня після публікації.

Фото: 2GIS

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