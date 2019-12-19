Одеські двірники та сантехніки відтепер будуть у новій уніформі (фото)

Одеські ЖКСи почали закуповувати нову уніформу для своїх працівників.

Про це повідомляє Думская.

Одеські ЖКСи почали закуповувати нову уніформу для своїх працівників. Замість помаранчевих і жовтих жилетів вони будуть одягнені в зручні напівкомбінезони і куртки синьо-блакитного кольору.

Першим одягнув своїх двірників і майстрів «Портофранковський», який купив 225 спеціальних костюмів з логотипом підприємства за 273,7 тис. Гривень.

Одяг поставила компанія «Промсервіс.ПВС».

Цікаво, що закупівлю розбили на дві «допорогових» – 198 і 75 тисяч грн. Це дозволило уникнути відкритого тендеру.

Фото: КП ЖКС “Порто-Франковский”

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