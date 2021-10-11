Без меня меня «приплюсовали»: о холодных батареях и поисках ЖКСа

Пообещали власти за отопление тарифы заоблачные. Тут поневоле задумаешься — а за что, собственно, приходится платить? В квартире стужа лютая, а в платежках — суммы ошеломительные.

Как-то пробовали мы даже проверяющего из теплокоммунэнерго пригласить — температуру батарей в квартире измерить. Да, согласился инспектор — против термометра не поспоришь! — в таких температурных условиях без валенок и телогрейки выжить сложно. Только тепловики здесь ни при чем — теплосети жаром пышут. А вам, граждане, пора батареи менять — они, вероятно, пятидесятилетний юбилей отметили. И он таки прав…

Решили батареи заменить. Для этого, понятно, надо воду из системы слить. А вентилю тоже полтинник «стукнул», и дышит он на ладан. То есть без сантехников трогать его опасно. Ну что ж — звоним в родной ЖКС «Черемушки». Никто на звонки не отвечает. Но есть горячая линия горсовета!

Там получили все те же «глухонемые» телефоны. Ну ладно — хоть адрес дайте. И предоставили нам адрес бывшего ЖЭКа, уже три года как упраздненного. Сходили на всякий случай, мало ли. Ну а потом опять на горячую линию. С наилучшими пожеланиями.

В ответ — сообщили еще несколько телефонов, тоже молчащих, «как рыба об лед». То есть, судя по всему, эта крайне полезная для одесситов служба, как и рядовые граждане, также интернетом пользуется. И собственной базы данных компаний, управляющих городским жилищным фондом, не имеет. Так мы за целый день операторам надоели, что выдали нам контакт департамента ЖКХ. И там… дали те же самые телефоны.

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Правда, в результате эмоционального взрыва, вполне предсказуемого после семи часов высокорезультативных переговоров, сообщили еще один загадочный мобильный телефон. И номер ответил! Вызываемый абонент представился замначальника управляющей компании «Сервис плюс». Оказывается, находящийся на грани банкротства ЖКС «Черемушки» втихаря передал «свои» дома частникам. А мы-то об этом ни сном ни духом!

Во-первых, договор с «Черемушками» наш дом не расторгал. Во-вторых, не было ни собрания жильцов, ни протокола голосования по вопросу заключения договорных отношений с «Сервис плюс». Хотя, согласно закону, для подписания договора на услуги управляющей компании «за» должен проголосовать 51% жителей дома.

В общем, порешали в департаменте ЖКХ за совладельцев втихую — понятно, почему необходимую информацию с таким трудом добывать пришлось. И недаром народ пугают, что до 1 марта 2022 года домам, с формой управления не определившимся, управляющих сверху навяжут.

Но если уж без нашего ведома нас «приплюсовали», можно было бы хоть информацию о новой управляющей компании разместить — с адресом и контактными телефонами?

Впрочем, сантехников, как раньше, неделями «убалтывать» не пришлось. И контакты управляющего нам уже известны. Так что надо объявление в подъезде повесить.

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