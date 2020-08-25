Одесити створили петицію з вимогою вберегти Куяльницький лиман від пересихання

Про це йдеться у петиції на сайті президента.

Наразі петицію підтримали 717 осіб. Нагадаємо, щоби петицію розглянули вона має набрати як мінімум 25 000 голосів. Збір підписів триватиме ще 84 дні.

Авторка петиції Наталія Колосова закликала вжити необхідних заходів щодо стабілізації екологічної ситуації Куяльника, серед яких:

– створити відповідну робочу групу, із залученням спеціалістів та очільника Одеського екологічного університету, спеціалістів із берегоукріплення, фахівців профільного міністерства, активістів, і розробити та затвердити державну програму відновлення водних ресурсів Куяльницького лиману:

– створити на території лиману національний природний парк;

– розчистите русла річок, що впадають в лиман, усунути несанкціоновані водозабори;

– здійснювати постійний моніторинг стану Куяльницького лиману, прибережних захисних смуг та водоохоронних зон річок;

– проводити систематичну процедуру наповнення Куяльницького лиману водами Одеської затоки;

– інвентаризувати та ліквідувати джерела забруднення лиману і несанкціоновані звалища на його узбережжі;

– встановити і облаштувати відповідні знаки зон і смуг курорту державного значення;

– проводити аудит господарської інфраструктури в басейні лиману, аби попередити розкрадання суспільного надбання місцевими ділками;

– профільним міністерством та комітетом ВР організувати Екологічну просвіту та виховання місцевого населення та жителів держави задля поширення розуміння важливості водних ресурсів, цінності водних об‘єктів, правил поводження з водними ресурсами;

– створити окремий державний фонд для фінансування вказаних заходів та програм.

Нагадаємо, еколог та депутат розповіли, чому висихає Куяльницький лиман та чи повернеться у нього вода. Також одесит вигадав простий та цікавий спосіб відновлення стану Куяльницького лиману.

Фото: Location for film in Ukraine