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Куяльник высыхает и возврата может не быть: эколог и депутат обозначили проблему

Куяльник высыхает и возврата может не быть: эколог и депутат обозначили проблему

Об этом заявил ректор Одесского государственного экологического университета, профессор Сергей Степаненко.

“Изменения нарастают катастрофически быстро (водной пленки в лимане осталось в самых глубоких местах 25-30 см), и возврата может и не быть”, – написал профессор Степаненко на своей странице в Фейсбук, обращая внимание на проблему депутатов Одесского областного совета.

“А как же областной бюджет 2020г. реагирует на эту серьезнейшую угрозу уникальному природному ресурсу нашей области, Украины в целом? – задает вопрос Сергей Степаненко. – Как он финансирует плановые мероприятия региональной программы? Да практически никак! Из запланированных программой по восстановлению водных ресурсов Куяльницкого лимана на 2020г. расходов из областного бюджета в размере 30 280 000 грн, в областном бюджете выделено всего 641, 5 тыс. грн”.

На сессии Одесского облсовета, которая состоялась 10 августа, на проблему обратил внимание зампред совета Вадим Шкаровский. Он отметил, что проблемой должен заняться Департамент экологии Одесской облгосадминистрации.

Ранее профессор Степаненко в интервью “Одесской жизни” рассказал, как отразится на нашем регионе глобальное изменение климата.

Справочно

Куяльницкий лиман (до 1917 года Андреевский лиман) — лиман в 3 км к северо-западу от побережья Одесского залива Черного моря, в 8 км от центра Одессы. Площадь лимана — 56—60 км², длина — 28 км, наибольшая ширина — 3 км. Отделен от моря песчаной пересыпью шириной до 3 км. Соленость воды в настоящее время — более 300 промилле. В лиман впадает река Большой Куяльник. В районе Куяльницкого лимана расположена самая низкая точка Украины: минус 5 метров от уровня моря.

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А канал море-лиман, что уже засыпали?

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