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Неочумаки: одессит объявил флешмоб для спасения Кульяницкого лимана

Неочумаки: одессит объявил флешмоб для спасения Кульяницкого лимана

Житель Одессы сделал интересное предложение по спасению Куяльницкого лимана. 

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«Как любой житель Одессы или области, а, впрочем, и всей Украины может помочь Куяльнику, помимо сокрушений в интернете?» – пишет на своей странице в ФБ одессит Руслан Тимофеев.

«Помочь можно очень просто – после каждого посещения лимана захватить с собой максимально возможное количество лиманской (морской) соли. Практическое применение соли очень широко: ее можно использовать в кулинарных целях, в косметических – для ванн, в хозяйственных – для солонцов для скота или дичи. Если она не нужна в хозяйстве, то самый изящный способ ее утилизации – вернуть ее Черному морю. Помни, что каждые 20 кг соли, взятые из лимана, это безопасное пополнение лимана одной тонной морской воды в зимний период. Пора объявлять флешмоб #нео_чумаки», – написал его инициатор.

Ранее сообщалось, что Куяльник высыхает катастрофическими темпами.

Фото: Руслан Тимофеев\Фейсбук 

Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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