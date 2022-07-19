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Очередь на паспортные услуги в августе уже заполнилась: что с сентябрем?

Очередь на паспортные услуги в августе уже заполнилась: что с сентябрем?

Запись на получение паспортных услуг в Одессе в августе прекращена. Записаться можно будет на сентябрь. Рассказываем, когда.

Об этом сказано в сообщении телеграм-канала Одесского горсовета «Одесса. Офіційно».

Сообщаем Вам, что запись на паспортные услуги на АВГУСТ во всех доступных подразделениях Центра предоставления административных услуг закрыта. О возобновлении записи на сентябрь будет сообщено дополнительно,

— проинформировали городские власти.

Причины быстрого заполнения электронной очереди объясняют просто: количество мест ограничено, поэтому в связи с большим количеством заявок очередь быстро заполняется.

Отметим, что запись на получение паспортных услуг в августе началась 15 июля. И сегодня превратилась. То есть очередь на месяц заполнилась за 5 дней.

Поэтому желающие записаться на сентябрь должны ждать сообщения об этом примерно за две недели до сентября, в середине августа. И не тянуть с записью, потому что есть большая вероятность, что и на сентябрь очередь заполнится быстро.

загранпаспорт

Как записаться в электронную очередь ЦНАП?

Предварительную запись для получения административной услуги можно осуществить:

  1. лично через терминал самообслуживания в территориальных подразделениях Департамента по адресам: г. Одесса, ул. Косовская, 2-Д; ул. Генерала Петрова, 22; ул. Академика Королева, 9; пр-т. Добровольского, 106; ул. Дальницкая, 2;
  2. Средствами телефонной связи через колл-центр Департамента по номерам: (048) 705-55-55/15-35;
  3. Путем регистрации в электронной очереди на официальном сайте Департамента по ссылке: cnap.odessa.ua/e-tickets/.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в одесских ЦНАПах возобновлена ​​запись на услугу «Вклеивание в паспорт гражданина Украины (образца 1994 года) фотографии при достижении 25- и 45-летнего возраста».

Напомним также, что с 1 июля ЦНАПы в Одессе работают по новому графику.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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