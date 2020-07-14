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После обвала на Торговой: как складывается судьба оставшихся без жилья одесситов

После обвала на Торговой: как складывается судьба оставшихся без жилья одесситов

Обвалы в историческом центре Одессы этой весной и в начале лета следовали один за другим. Везде — своя ситуация, свои причины. Один из них — бывший доходный дом Бенетато на Торговой, 20. Печальная там сейчас картина, о чем мы недавно рассказывали. Что с людьми, оставшимися без жилья? Как складывается ситуация после случившегося?

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Живший в одной из полностью разрушенных теперь квартир Денис Родионов, с которым мы связались, рассказывает, что поначалу его с семьей поселили в гостинице. Позже, как мы сообщали, благодаря спасателям, ему даже удалось кое-что найти из ценных вещей, оставшихся в разрушенной квартире. Что теперь?

— В гостинице уже не живем. Фирма-застройщик («Некст Джен девелопмент», которая проводила работы рядом с домом на Торговой, 20. — авт.) выделяет нам деньги на съем квартир. Сейчас ситуация такова: фирма заключает договор со всеми жителями дома. Речь идет о выдаче нам сумм на приобретение нового жилья. Пока идет договорной процесс, и на данный момент я считаю, что нам повезло. Слышал, что части жителей дома на ул. Ясной, где произошло обрушение, будет разрешено вернуться в свои квартиры — в те, которые, уцелели, конечно. Но знаете, даже если бы наша квартира уцелела, мне и моей семье было бы очень страшно возвращаться туда после случившегося. Я в этом доме жил с детства, но обвал случился в тот момент, когда мы с мамой находились дома. Это было очень страшно. И теперь вернуться туда? Это было бы очередным стрессом, особенно для моей мамы, — рассказал нам Денис.

Денис Родионов также добавил, что жителям дома по ул.Торговой обещают, что полностью ситуация с получением средств на приобретение нового жилья должны разрешиться уже к концу лета.

Об истории с разрушенным домом подробно читайте в материале Обвал дома на Торговой, 20: демонтаж завалов и страшные истории

Фото: Мария Котова

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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