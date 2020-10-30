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Ремонт теплотрассы в Одессе: как идут работы на Торговой? (видео) (фото)

Ремонт теплотрассы в Одессе: как идут работы на Торговой? (видео) (фото)

Работы по ремонту теплотрассы на улице Торговой в Одессе рядом с обрушившимся домом под номером 20, идут полным ходом. Разрытые котлованы, трудящаяся техника, шум и пыль…

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Люди по-прежнему жалуются на отсутствие на маршруте троллейбуса №2, очередную «неразбериху» с маршрутками, ну а на дом по Торговой, 20, вернее, его останки, смотреть просто страшно.

Разрыта не только часть Торговой, но и целый кусок Княжеской.

Как сообщает в своем видеокомментарии директор коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» Анна Позднякова, работы продлятся до 11 ноября.

Кстати, проводит их не КП «Теплоснабжение города Одессы» – работы ведутся за счет компании, которая вела строительные работы рядом с обрушившимся домом. Это работы аварийного характера, связанные с восстановлением теплотрассы, которая была повреждена при обрушении дома. А коммунальщики «Теплоснабжения города Одессы» лишь контролируют ход работ и следят за правильностью монтажа.

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Как сообщалось ранее, с 22 октября в Одессе закрыли часть улицы Торговой из-за работ по восстановлению тепловой сети.

Фото автора

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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