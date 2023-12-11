Часть улиц Одессы 11 декабря останется без света: адреса

Сегодня, 11 декабря, в связи с проведением ремонтных работ на линиях электропередач, часть улиц города останется без электроснабжения.
Об этом сообщили в Одесском горсовете со ссылкой на ДТЭК «Одесские электросети».
Центральный РЭС
Работы продлятся до 19:00:
- Прохоровская, 50-77,
- Степовая, 1-31,
- пер. Ониловой, 3-14,
- сквер Старобазарный, 3,7,
- Троицкая, 45,47,
- Успенская, 60-105,
- Преображенская, 66,
- пр-т Александровский, 27
- Разумовского, 2-9,
- Садиковская, 37,
- Колонтаевская, 12,15,
- Южная, 27-48,
- Серова, 39,
- сквер Серединский, 1.
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Северный РЭС
Работы продлятся до 18:00:
- пер. 4-5-й Деревообрабатывающий, 1-147,
- Хуторская, 43-71,
- Ак. Панкратовой, 1-31
- Круговая, 10-58,
- Хавкина, 1-31,
- Геологическая, 9,9а, 23а,
- Химическая, 200-216.
Южный РЭС
Работы продлятся до 17:00:
- Архитекторская, 20-24,
- Ильфа и Петрова, 61-63.