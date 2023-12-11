Новости Одессы и Одесской области

Часть улиц Одессы 11 декабря останется без света: адреса

Часть улиц Одессы 11 декабря останется без света: адреса

Сегодня, 11 декабря, в связи с проведением ремонтных работ на линиях электропередач, часть улиц города останется без электроснабжения.

Об этом сообщили в Одесском горсовете со ссылкой на ДТЭК «Одесские электросети».

Центральный РЭС

Работы продлятся до 19:00:

  • Прохоровская, 50-77,
  • Степовая, 1-31,
  • пер. Ониловой, 3-14,
  • сквер Старобазарный, 3,7,
  • Троицкая, 45,47,
  • Успенская, 60-105,
  • Преображенская, 66,
  • пр-т Александровский, 27
  • Разумовского, 2-9,
  • Садиковская, 37,
  • Колонтаевская, 12,15,
  • Южная, 27-48,
  • Серова, 39,
  • сквер Серединский, 1.

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Северный РЭС

Работы продлятся до 18:00:

  • пер. 4-5-й Деревообрабатывающий, 1-147,
  • Хуторская, 43-71,
  • Ак. Панкратовой, 1-31
  • Круговая, 10-58,
  • Хавкина, 1-31,
  • Геологическая, 9,9а, 23а,
  • Химическая, 200-216.

Южный РЭС

Работы продлятся до 17:00:

  • Архитекторская, 20-24,
  • Ильфа и Петрова, 61-63.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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