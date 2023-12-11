Часть улиц Одессы 11 декабря останется без света: адреса

Как будут наказывать нарушителей комендантского часа? В Украине хотят ввести новую систему штрафов за нарушение комендантского часа. Соответствующий законопроект приняла в первом чтении Верховная Рада в субботу, 9 декабря. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе ищут дом собаке, спасенной после подрыва Каховской ГЭС В Одессе волонтеры ищут новый дом для собаки по кличке Багира, спасенной после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС летом этого года и ставшей известной после облетевшего весь мир фото, на котором она обнимает передними лапами ногу своего спасителя. ПОДРОБНЕЕ