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Обстреливали ли Одесскую область 2 июля?

Обстреливали ли Одесскую область 2 июля?

Сегодняшний день, суббота, 2 июля 2022 года, прошел в Одессе и Одесской области спокойно – обстрелов не было.
Об этом сообщил в своем вечернем видеообращении глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Кроме того, глава ОВА рассказал, как идет ликвидация последствий вчерашнего ракетного удара в пгт Сергеевка. Так, создан штаб, в составе которого работают все необходимые департаменты областной и районных военных администраций.

«Благодаря самоорганизации людей и работе волонтеров организовано расселение, начинается восстановление поврежденных зданий и оказание гуманитарной помощи всем пострадавшим. Совместно с Красным Крестом распределяются продуктовые и гигиенические наборы, а также предметы первой необходимости. Сейчас оценивается степень повреждения зданий для назначения материальной компенсации пострадавшим»,

– поделился Марченко.

При этом он отметил, что все эти мероприятия, к сожалению, не могут вернуть утраченные жизни, и выразил соболезнования родным и близким всех погибших.

Как сообщалось ранее, Одесский Городской гуманитарный центр принимает помощь для жителей пгт Сергеевка, пострадавших от ракетного удара в ночь на 1 июля.

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