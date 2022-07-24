Обстрел Одесского порта: Максим Марченко высмеял оправдания россиян

23 июля 2022 российские войска обстреляли порт Одессы крылатыми ракетами. Сразу после того, как подписали договор и безопасном экспорте из порта украинского зерна.

После этой наглой и бессмысленной атаки мировое сообщество и ООН осудили обстрел. Ведь он ставит под угрозу начало экспорта украинского продовольствия морским путем, что может привести к голоду в некоторых странах Азии и Африки.

Руководство РФ сначала начало отрицать факт атаки на Одессу, но потом было вынуждено признать.

Максим Марченко, глава Одесской областной военно-гражданской администрации рассказал, что после вчерашнего ракетного удара по порту Одессы российские пропагандисты не выдумали ничего лучшего, чем казать, что мы сами себя обстреляли.

Но когда ракеты в небе над Одессой видела половина города (у Украины нет такого вооружения), такая версия не очень сработала. Поэтому после осуждения удара со стороны международного сообщества, оккупанты ссылались на то, не нарушали договор потому, что не атаковали собственно зерно или инфраструктуру, необходимую для его экспорта.

Но ведь порт и является инфраструктурой, необходимой для вывоза зерна. Как вообще можно делать такие тупые и бессмысленные заявления. Но, несмотря ни на что, мы готовы к любым действиям оккупантов, и у нас точно нет сомнений, что мы победим, —

заявил Марченко.

Напомним, что 23 июля 2022 года по Одесскому порту был нанесен ракетный удар, из-за чего возник пожар.

В МИДУ\ Украины эту атаку назвали плевком путина в лицо генсеку ООН и президенту Турции.

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