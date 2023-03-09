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Что со светом, транспортом и поездами в Одессе после обстрела 9 марта

Что со светом, транспортом и поездами в Одессе после обстрела 9 марта

Во время ночного обстрела 9 марта был поврежден объект энергетики. Свет отключили, но утром постепенно его возвращают. Трамваи и троллейбусы пока не ходят. Поезда задерживаются.

Как сообщили энергетики, свет во время ракетной атаки был отключен превентивно, чтобы в случае попадания врага не усугублять ситуацию еще и авариями. Но после отбоя воздушной тревоги электроснабжения стали постепенно возобновлять. 

При этом не исключен возврат к плановым отключениям по графикам. Потому что было попадание в объект энергетики из-за чего может возникнуть ее нехватка. Но более точно энергетики смогут сказать, будут ли отключения еще — позже. Когда ситуация прояснится полностью и они проведут расчеты.

Общественный электротранспорт в Одессе тоже пока не ходит. Трамваи и троллейбусы остаются в своих депо. Причина — возможная нехватка мощности в электрической сети.

Также на железной дороге сообщили, что из-за повреждения объектов энергетики задерживается ряд одесских поездов:

Одесские поезда, которые задерживаются 9 марта:

  • №191/192 Краматорск Одесса +2:51
  • №7/8 Одесса Харьков +2:42
  • №91/92 Харьков Одесса +2:31
  • №53/54 Одесса Днепр +2:23
  • №77/78 Одесса Ковель +0:51

Напомним, что ночью 9 марта рашисты обстреляли территорию Украины крылатыми ракетами. В Одессе повреждены жилые дома и объекты энергетики.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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