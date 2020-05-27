fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Ображали дружин: на Одещині чоловікам, які спричиняли домашнє насильство, загрожує до двох років позбавлення волі

Ображали дружин: на Одещині чоловікам, які спричиняли домашнє насильство, загрожує до двох років позбавлення волі

Арцизькі поліцейські оголосили про підозру в домашньому насильстві двом жителям району.

Пр це повідомила пресслужба ГУНП.

Чоловіки, 1986 та 1988 років народження, впродовж року систематично вчиняли психологічний тиск на своїх дружин, принижували їх та виганяли з дому.

Потерпілі зверталися по допомогу до поліцейських, і ті щоразу застосовували до правопорушників санкції, передбачені ст. 173-2 (Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Проте ні штрафи, ні адмінарешти не вплинули на сімейних дебоширів, більше того, вони почали вдаватися ще й до фізичного насилля.

– Ситуація зайшла в глухий кут і стала небезпечною для життя жінок, тому працівники поліції розпочали відносно кривдників провадження за ст.126-1 (Домашнє насильство) Кримінального кодексу України, – розповів начальник Арцизького відділу поліції Роман Галкін. – Досудове слідство вже завершене. Обвинувальні акти найближчим часом будуть скеровані до суду. Максимальне покарання, яке загрожує чоловікам, – позбавлення волі на строк до двох років.

 

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить