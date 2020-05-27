Ображали дружин: на Одещині чоловікам, які спричиняли домашнє насильство, загрожує до двох років позбавлення волі

Пр це повідомила пресслужба ГУНП.

Чоловіки, 1986 та 1988 років народження, впродовж року систематично вчиняли психологічний тиск на своїх дружин, принижували їх та виганяли з дому.

Потерпілі зверталися по допомогу до поліцейських, і ті щоразу застосовували до правопорушників санкції, передбачені ст. 173-2 (Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Проте ні штрафи, ні адмінарешти не вплинули на сімейних дебоширів, більше того, вони почали вдаватися ще й до фізичного насилля.

– Ситуація зайшла в глухий кут і стала небезпечною для життя жінок, тому працівники поліції розпочали відносно кривдників провадження за ст.126-1 (Домашнє насильство) Кримінального кодексу України, – розповів начальник Арцизького відділу поліції Роман Галкін. – Досудове слідство вже завершене. Обвинувальні акти найближчим часом будуть скеровані до суду. Максимальне покарання, яке загрожує чоловікам, – позбавлення волі на строк до двох років.

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