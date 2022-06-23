Оборона Одессы: на Змеином уничтожен еще один «Панцирь», сбиты 2 ракеты

ВСУ продолжают успешно выполнять задачи по защите Одесского региона. Вчера были сбиты 2 крылатых ракеты. Также продолжается очистка острова Змеиный от оккупантов. При этом минная и ракетная опасность остаются очень высокими.

Об этом рассказал в своем утреннем обращении спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Уничтожены 2 ракеты врага и зенитный комплекс

По его словам, ночь в Одессе прошла спокойно, без обстрелов. Хотя вчера враг пытался атаковать крылатыми ракетами наш регион. Обе они были сбиты нашими силами противовоздушной обороны.

Также приятная новость от духа острова Змеебаевка – наши военные поразили еще один зенитные ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». Напомню, что военные операции ВСУ действительно требуют информационного сопровождения. Но почти во всех 100% это должен быть режим тишины,

— говорит Братчук.

Все потому что российские войска не собираются спокойно смотреть как их атакует и уничтожает ВСУ. Они ведут разведку и охоту на наши зенитно-ракетные комплексы и вооружение, с помощью которого наносятся удары по-Змеиному.

Диверсанты пойманы, минная и ракетная опасности остаются

Также спикер ОВА сообщил, что в регионе продолжается противодиверсионная работа. Про задержанных агентов врага пообещал сообщить немного позже. Многие их них уже дают показания и сотрудничают со следствием.

Напомнил Сергей Братчук о том, что высокими остаются минная опасность на пляжах и в море, а также ракетная угроза. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся пять носителей крылатых ракет морского базирования типа «Калибр» (суммарный залп — до 40 ракет).

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что ВСУ начали наносить огневое поражение силам россии, окупировавшим остов Змеиный. По данным нашей разведки, ранее там были уничтожены зенитно-ракетный комплекс «Панцирь С-1», радиолокационная станция и несколько единиц автомобильной техники.

При этом глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что операция на Змеином будет продолжаться до полного очищения острова от оккупантов.

Что касается минной опасности, недавно сообщалось, что на пляже в Одесской области самопроизвольно сдетонировала прибитая к берегу волнами мина. Повреждения получил пляжный домик.