Обмен пленными

Во дворце Чираган в Стамбуле 2 июня состоялся второй раунд переговоров между Украиной и Россией, который длился чуть больше часа. Встреча проходила при посредничестве Турции и с участием международных наблюдателей.

Украина получила от России меморандум о мирном урегулировании, у команды будет неделя на его изучение, — рассказал глава украинской делегации Рустем Умеров. Содержание его не разглашают, но по информации американского издания Axios, требования россиян не изменились. Они требуют передать России всю территорию Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, отказаться от полуострова Крым, не требовать от России компенсаций и репараций, нейтральный статус Украины.

Главным результатом переговоров стала договоренность о новом обмене пленными, сфокусированном на тяжелораненых, больных и молодежи. Он должен пройти по формуле «всех на всех».

Также президент Украины Владимир Зеленский сообщил о еще одном обмене «1000 на 1000» с возможным расширением «1200 на 1200».

Еще обсуждалось возвращение тел погибших военных. Министр обороны Украины Рустем Умёров отметил, что состоится обмен 6 тысяч на 6 тысяч тел погибших.

Возвращение украденных детей

Украинская сторона официально передала России список сотен депортированных детей, которых требует вернуть. Глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что возвращение детей является ключевым элементом доверия и тестом на искренность намерений России.

Но россияне даже не рассматривают такой вариант. СМИ цитируют руководителя российской делегации Владимира Мединского, который в хамской манере заявил: «Не устраивайте представление для бездетных европейских старушек». И добавил, что они этих детей спасли.

Что касается прекращения огня, Украина настаивала на полном и безусловном 30-дневном перемирии. Вместо этого Россия предложила локальное прекращение огня на 2–3 дня для сбора тел погибших, что было отклонено украинской стороной.

Российская делегация передала Украине меморандум с предложениями по мирному урегулированию, который, по словам украинских чиновников, не содержит существенных изменений по сравнению с предыдущими требованиями. Украина требует полного вывода российских войск, возмещения ущерба и гарантий безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что агрессор не должен получить никаких наград за войну, и призвал к новым санкциям в случае отсутствия прогресса на переговорах.

Будет ли продолжение переговоров

Следующий раунд переговоров может состояться до конца июня, при наличии сдвигов в позициях сторон. Вероятно, он также пройдет в Турции.

В то же время турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал переговоры Украины и России «замечательными» и призвал провести возможную встречу Зеленского и Путина в его стране.

«Надеюсь, что Зеленский и Путин встретятся в Турции, а также приедет Трамп», — заявил турецкий президент.

Представители Украины отметили, что участие именно лидеров государств придаст дальнейшим переговорам смысла. Без этого это будет просто имитация переговоров со стороны России.

Основные требования России

Во время второго раунда мирных переговоров в Стамбуле 2 июня 2025 года российская делегация передала Украине так называемый «меморандум» с требованиями для прекращения войны. Документ содержит 31 пункт и два варианта условий прекращения огня. Содержание меморандума свидетельствует об ультимативном характере предложений Москвы, которые Киев считает неприемлемыми.

Территориальные уступки

Полный вывод Вооруженных сил Украины из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Международное признание этих территорий, а также Крыма, как части Российской Федерации.

Военные ограничения

Запрет на передислокацию украинских войск, мобилизацию и обязательная демобилизация.

Прекращение поставок западной военной помощи и запрет присутствия иностранных военных на территории Украины.

Ограничение численности Вооруженных сил Украины.

Политические требования

Объявление президентских и парламентских выборов в Украине не позднее чем через 100 дней после отмены военного положения.

Подписание мирного договора, который закрепляет нейтральный статус Украины и запрет на вступление в военные союзы.

Предоставление русскому языку статуса официального в Украине.

Гуманитарные и правовые аспекты

Взаимная амнистия для политических заключенных и задержанных гражданских.

Отказ Украины от требований компенсаций за нанесенные войной убытки.

Снятие всех международных санкций против России и отказ от введения новых.

Основные требования Украины

Перед встречей также были опубликованы основные требования Украины:

Полное и безусловное прекращение огня

Украина настаивает на немедленном прекращении боевых действий на суше, в воздухе и на море сроком как минимум на 30 дней, с возможностью продления.

Гуманитарные меры

Безусловное возвращение всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей.

Обмен всех военнопленных по принципу «всех на всех».

Освобождение всех гражданских заложников, удерживаемых Россией.

Суверенитет и территориальная целостность

Отказ от любых ограничений относительно численности и развертывания Вооруженных сил Украины.

Сохранение права Украины на вступление в ЕС и НАТО.

Отказ от признания российского суверенитета над оккупированными территориями; вопросы границ будут рассматриваться после прекращения огня, с отправной точкой — линией соприкосновения по состоянию на 2014 год.

Международные гарантии безопасности

Украина требует реальных гарантий безопасности с привлечением международного сообщества, включая США и Европу, к переговорам и выполнению будущих соглашений.

Репарации и санкции

Использование замороженных российских активов для восстановления Украины или их удержание до выплаты репараций.

Постепенное и ограниченное снятие санкций с России с механизмом восстановления ограничений в случае нарушения договоренностей.

Встреча лидеров

После выполнения начальных условий предполагается организация саммита с участием президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина для согласования окончательных условий мира.

Эти требования отражают стремление Украины достичь справедливого и долгосрочного мира, сохраняя свой суверенитет и территориальную целостность. Однако, во время переговоров Россия отвергла предложение Украины о безусловном 30-дневном перемирии, предложив вместо этого краткосрочное прекращение огня на 2–3 дня на отдельных участках фронта.

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