Во время проверки специалисты ознакомились с инфраструктурой заведения, включающей пандусы, тактильные дорожки, широкие дверные проемы, адаптированные санитарные комнаты и специально оборудованные маршруты и паркоместа. Также в больнице действуют лифты с визуальным и звуковым сопровождением.

В учреждении функционирует служба сопровождения для лиц с нарушениями мобильности. Медицинский персонал проходит специальную подготовку для качественного взаимодействия с пациентами, которые имеют особые потребности.

Сейчас в областной клинической больнице проходят реабилитацию украинские военные. Отмечается, что заведение готовится к созданию отдельного пространства для ветеранов, где будет предоставляться комплексная помощь — медицинская, психологическая и социальная. В больнице также ведется сотрудничество с общественными организациями и учитывается мнение пациентов в процессе совершенствования услуг.

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