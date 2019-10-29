Обещает сделать рай: владелец отеля “Токио Стар” метит в мэры Одессы

Ему вменяют нарушение правил пожарной безопасности. Так, напомним, он является владельцем гостиницы “Токио Стар”, где в ночь на 17 августа погибли люди.

Согласно решению суда, Вадим Черный должен пробыть в СИЗО, как минимум, до 13 декабря. В то же время у предпринимателя появились шансы выйти на свободу под залог в 53 миллиона гривен. Бизнесмен, в свою очередь, пытается сбить цену и уже обдумывает, чем он займется на свободе.

Так, недавно он передал письмо из СИЗО, где заявил о намерении баллотироваться в мэры Одессы. Обращение Вадима Черного опубликовали на сайте odessa.online. В нем он обосновывает свое решение и в подробностях рассказывает, как его принял.

“Почему я решил баллотироваться в мэры? Меня достал этот день сурка. Каждый раз, когда я поддерживаю очередного кандидата, который кажется если не кристально честным, то адекватным, он не оказывается ни тем, ни другим. Я не верю Труханову, и вы знаете, почему. Я не верю Зе-кандидату Леонову, потому что нет, кухарка не может управлять государством. Для управления миллионным городом нужен реальный, большой управленческий опыт, а не только желание приобщиться к десятимиллиардному бюджету.

Я видел прокурорский беспредел времен Кучмы, Януковича. И мне тошно видеть зарождение такой же системы при Зеленском — президенте, которого я поддерживал на выборах.

Нужна правовая система. Я не создам ее на уровне Украины, но создам в Одессе. Я не допущу превращения городского совета в сборище бессловесных депутатов, в которое превратили Раду. Управлять городом будет не изменчивое мнение активистов, а простые, всем понятные и прозрачные правила. В СИЗО я увидел ад. И я сделаю все, чтобы в ад не превратилась Одесса. Она заслужила быть раем”.

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Фото: 7kanal.com.ua