О ситуации в Одессе на утро 6 июля: чего боится враг?

В ночь на среду, 6 июля 2022 года, в Одессе и Одесской области несколько раз звучали сигналы воздушной тревоги. Враг снова пытается нас запугать угрозами нанесения ракетных ударов, но обстрелов не было.

Чего же на самом деле боятся рашисты? Ответ на этот вопрос дает в своем утреннем обращении спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Тревожные украинские ночи, тревожные одесские ночи, которые проходят под сигналы воздушной тревоги, под постоянные усилия врага угрожать нам ракетными ударами… Но эти ночи, как и утро, прекрасны, так как приходит еще один украинский день, и мы на один день становимся ближе к нашей победе»,

– говорит Братчук.

При этом он отмечает, что главное, чего боится враг – это наше единство, когда мы заявляем, что миллионы готовы взять в руки оружии и продолжать борьбу, чтобы не дать россии уничтожить Украину.

«Я призываю всех быть едиными, я призываю всех не бояться. И не делить фронт на какие-то участки… Фронт сегодня – это все, чем занимаются люди, которые защищают наше государство… Враг атакует, но мы сильнее»,

– добавил спикер ОВА.

Напомним, во вторник, 5 июля, враг атаковал портовую инфраструктуру городов Очакова и Черноморска ракетами Х-59 с использованием стратегической авиации. Но силы ПВО сбили все три ракеты над морем.

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