Оборона Одессы: над Черным морем «минуснули» 3 ракеты

Сегодня, во вторник, 5 июля 2022 года, враг предпринял очередную попытку атаковать ракетами территорию Одесской области. Но наши силы противовоздушной обороны снова сработали на «отлично», и ракеты были успешно сбиты, сообщает Оперативное командование «Юг».

По официальной информации, враг продолжает обстрелы территориальных общин вдоль линии столкновения и тыловых районов наших сил.

Так, сегодня в полдень враг атаковал портовую инфраструктуру городов Очакова и Черноморска ракетами Х-59 с использованием стратегической авиации.

«Точная работа сил противовоздушной обороны ликвидировала все 3 ракеты над морем»,

– говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 1 июля российская авиация нанесла ракетный удар по курортному поселку Сергеевка в Одесской области. Были разрушены многоэтажный жилой дом и две базы отдыха. Всего погиб 21 и пострадали 39 человек.

Как сообщалось ранее, сегодня ночью в Одессе была долгая тревога, но обстрелов не было. Враг усилил морскую группировку. А еще – на юге в зоне боевых действий появились долгожданные HIMARS.