В этом сезоне пляжи открывать не будут: Марченко поставил точку

Пляжи в Одесской области в этом сезоне останутся закрытыми. Такое решение приняли совместно областные и городские власти. Причина – минная и ракетная опасность.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко во время своего традиционного вечернего видеообращения.

Он подчеркнул, что такое решение было принято совместно с одесской мэрией. Оно обусловлено требованиями безопасности – как из-за обстрелов, так и из-за мин. Принятое решение окончательное.

Также руководитель ОВА напомнил, что война продолжается и оккупанты наносят ракетные удары по области, убивая мирных жителей. Большое скопление людей в любом месте — потенциально очень опасно. Также опасность несут морские мины на побережье.

Именно поэтому действуют меры безопасности в ТЦ, существует комендантский час и другие ограничения. Это также касается посещения пляжей и купания. Из-за несоблюдения правил безопасности люди на пляжах гибнут от вражеских мин, которые выбрасывает на берег.

Главная наша задача – сохранение жизней и здоровья жителей области. Поэтому вместе с городским советом было принято решение не открывать пляжи,

— подчеркнул Максим Марченко.

Глава области попросил с пониманием отнестись к такому решению.

Ранее сообщалось, что военным летом 2022 года ни запрет, ни примеры гибели купающихся от подрыва на минах не останавливают отдыхающих от того, чтобы искупаться в море. Поэтому на пляжах стали появляться заборы.

Но и они не стали преградой для безответственных пляжников. Люди преодолевают заборы, да еще тащат в опасное море детей.