Новости Одессы и Одесской области

В этом сезоне пляжи открывать не будут: Марченко поставил точку

В этом сезоне пляжи открывать не будут: Марченко поставил точку

Пляжи в Одесской области в этом сезоне останутся закрытыми. Такое решение приняли совместно областные и городские власти. Причина – минная и ракетная опасность.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко во время своего традиционного вечернего видеообращения.

Он подчеркнул, что такое решение было принято совместно с одесской мэрией. Оно обусловлено требованиями безопасности – как из-за обстрелов, так и из-за мин. Принятое решение окончательное.

Также руководитель ОВА напомнил, что война продолжается и оккупанты наносят ракетные удары по области, убивая мирных жителей. Большое скопление людей в любом месте — потенциально очень опасно. Также опасность несут морские мины на побережье.

Именно поэтому действуют меры безопасности в ТЦ, существует комендантский час и другие ограничения. Это также касается посещения пляжей и купания. Из-за несоблюдения правил безопасности люди на пляжах гибнут от вражеских мин, которые выбрасывает на берег.

Главная наша задача – сохранение жизней и здоровья жителей области. Поэтому вместе с городским советом было принято решение не открывать пляжи,

— подчеркнул Максим Марченко.

Глава области попросил с пониманием отнестись к такому решению.

Ранее сообщалось, что военным летом 2022 года ни запрет, ни примеры гибели купающихся от подрыва на минах не останавливают отдыхающих от того, чтобы искупаться в море. Поэтому на пляжах стали появляться заборы.

Но и они не стали преградой для безответственных пляжников. Люди преодолевают заборы, да еще тащат в опасное море детей.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить