Кто стучится в дверь ко мне? С одесским почтальоном — по непростому маршруту

«Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне?..» — строки С.Маршака, так хорошо знакомые с детства сами собой всплыли в памяти, когда я переступила порог городского почтового отделения № 45, которое расположено на углу улиц Преображенской и Троицкой.

Сначала сортируем почту

Все начинается с раннего утра, когда в отделение поступает почта, которую должны рассортировать и разнести по адресам своего участка почтальоны.

София Форостяная работает здесь уже четвертый год. Тоненькая, быстрая, работу свою очень любит, в чем не один раз признается во время нашей беседы.

Да-да, имеется у нее и «толстая сумка на плече», и в двери приходится стучаться, как и много-много лет тому назад. А вот это уже — примета дня сегодняшнего: маска, перчатки, антисептики. Всем этим работники почты полностью оснащены, ведь у почтальонов карантина не было, а вот карантинные меры соблюдаются строго.

Итак, утро начинается с получения и разбора почты. Адресов много. Участок Софии — это части улиц Преображенской, Еврейской, Александровского проспекта, Троицкой, Жуковского.

— Всего три километра получается. Ничего, все успеваю, — улыбается девушка.

Сумка на ремне заполняется. При этом, как рассказывает почтальон, за один раз весь участок не обойдешь. Берется часть корреспонденции, она разносится, потом — снова в почтовое отделение за очередной «партией». Так быстрее. Все уже отточено до мелочей.

Что разносят почтальоны?

Итак, что же сегодня разносят наши почтальоны?

— Да как обычно — газеты, журналы, письма, счета за коммунальные услуги (кроме ГЕРЦа, который разносит их сам), уведомления о посылках и ценных письмах, пенсии тем, кто получает деньги не на карточку, — рассказывает София.

А еще — бытовая химия, лекарственные препараты и даже оказание услуг «по ходу». Кстати, бытовая химия пользовалась особым спросом в период жесткого карантина. Бабушки и дедушки были очень довольны. А что касается услуг?

— Ну вот если пожилой человек просит пополнить ему счет на мобильном телефоне, разве я могу ему отказать? Потом приношу квитанцию. Все должно быть по-человечески. Мне не сложно, а человек доволен, — говорит София.

Коды, ключи, телефоны и проблемы

И вот мы на маршруте. Улица Еврейская. Это — в магазин, это — в жилой дом, это — в учреждение.

И если вы думаете, что проблема лишь в том, что почтальону приходится «тягать» тут самую тяжелую сумку на ремне, то это не так. Проблем бывает довольно много. Мне очень понравилось, как о сложностях и тонкостях работы рассказывает София — легко, словно давая понять, что все проблемы решаемы, а иначе и не бывает.

Кодовые замки на воротах. Абсолютное большинство кодов на своем участке София помнит наизусть. Ну а если он меняется, то тоже не беда. И сами жильцы позвонят — сообщат об изменениях. К тому же, каждый почтальон знает номера телефонов тех или иных жильцов в доме — это уже тоже наработанная практика.

Главная проблема — это отсутствие почтовых ящиков в домах. Ну а если ящики и есть, то это обычно нечто «недееспособное», старое и ржавое. Вот и получается, что каждый дом имеет в смысле получения почты свои особенности. Для «бумажек» на оплату коммунальных услуг уже даже получился свой «тренд» во многих домах — трехлитровый бутыль с вырезанным «окошком».

В этой парадной почта оставляется на этом месте, в другой — на другом. Тоже все уже «отточено». Ну а, опять же, если пожилому человеку трудно спускаться вниз за газетой, то София ее доставит прямо в квартиру. Вот все эти «особенности» и приводят к тому, что кроме корреспонденции у девушки имеется и целая связка ключей — от парадных внутри дворов, например.

София работает очень быстро, в самом деле, чувствуется, что работа налажена, что работа ей нравится. А еще она говорит, что очень приятно осознавать, что она нужна людям, что ее ждут, что ей благодарны.

На что жалуетесь?

Ну вот и окончено прохождение части почтового маршрута, который София одолевает каждый день, в любую погоду. Теперь — в почтовое отделение за очередной частью писем и газет, журналов и уведомлений, тех же счетов и снова в путь. В маске, перчатках и с антисептиком.

— А жалобы бывают?

— Конечно, бывают. Вот, например, звонит нам человек, нервничает: «Почему соседу принесли счет на оплату электроэнергии, а мне нет?!» Ну как такое может быть, если я все счета принесла, а не «выборочно»? Ну а потом выясняется, что кто-то случайно прихватил не свою «бумажку». Или, так тоже бывает, человек не хочет стоять в подъезде и выискивать свой счет. Он берет пачку, дома разбирается, а потом возвращает чужие счета на место. Все находится, и проблемы уже нет… Были бы почтовые ящики на каждую квартиру, проблем и «нервов» было бы гораздо меньше, — говорит София.

Фото: Мария Котова

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