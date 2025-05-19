Как сообщил министр инфраструктуры Молдовы Владимир Боля, достигнуто соглашение о продлении будущей автострады Яссы — Кишинёв до Одессы. Сейчас проект проходит стадию утверждения источников финансирования, а окончательное решение ожидается в феврале 2026 года. Об этом пишет TV8.

«После этого мы рассчитываем на поддержку Румынии и ЕС, чтобы получить финансирование для строительства. Уже выделены средства на первые 500 метров автострады, которая начнётся у моста через реку Прут и станет первой трассой с четырьмя полосами движения на территории Молдовы», — отметил министр.

Если проект получит финансирование, Кишинёв и Одесса будут связаны современной скоростной дорогой, что значительно улучшит транзитные маршруты между Украиной и Румынией.

Также рассматривается строительство электрифицированной железной дороги, которая станет первой в Молдове. В соседней Румынии уже идёт работа над подобным проектом между Бухарестом и Яссами, и Молдова планирует присоединиться к этой инициативе.

«Мы подали документы о возможном продолжении железной дороги до Кишинёва, а затем — до Одессы», — сообщил министр. В июне ЕС примет решение по вопросу финансирования.

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Идея строительства скоростной автострады Яссы — Кишинёв — Одесса обсуждалась ещё в 2024 году бывшим министром инфраструктуры Андреем Спыну. Тогда он оценивал проект в 3 млрд евро, а его реализация могла занять до 10 лет.

Для успешного запуска инициативы молдавские власти рассчитывают на поддержку ЕС, так как бюджет страны не располагает достаточными средствами.

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