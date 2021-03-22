С 29 марта авиакомпания МАУ запускает новые авиарейсы из Одессы в Стамбул.

Как сообщили в пресс-службе Одесского аэропорта, на данных рейсах предусмотрена двойная норма багажа (два места по 23 кг) в рамках тарифа Economy Standard.

Перелеты будут осуществляться три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.

Из Одессы самолеты будут вылетать в 21:05 и прибывать в Стамбул в 22:35.

Отправление из Стамбула – в 23:35, прибытие в Одессу – в 01:10.

Авиакомпания МАУ также напоминает, что условиями тарифа на всех рейсах предусмотрена неоднократная смена даты вылета без оплаты штрафных санкций в рамках срока действия билета, при условии отмены бронирования до вылета.

Приобрести билеты можно уже сейчас на сайте авиакомпании.

Напомним, с 28 марта авиакомпания-лоукостер Ryanair запускает три рейса из Одессы.

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Фото: Reuters