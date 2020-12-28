Новый год в Одессе: сколько заплатят за фейерверки из городского бюджета?

Праздничный фейерверк в четырех районах Одессы будет стоить городскому бюджету более 446 тысяч гривен.

Об этом стало известно из системы публичных закупок ProZorro.

Самым дорогим будет фейерверк в Приморском районе. Пиротехника обойдется в 49 тыс. 980 гривен. Еще столько же заплатят за услуги пиротехников. Дополнительно за обеспечение соблюдения правил безопасности Приморская районная администрация потратит 46 тыс. 800 гривен. А сценарий и звуковое сопровождение оценили еще в 49 тыс. 920 гривен.

Согласно информации на сайте горсовета Одессы, фейерверки будут в четырех районах Одессы в новогоднюю ночь, ровно в полночь.

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