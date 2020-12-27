Новости Одессы и Одесской области

Одесситы заряжаются новогодним настроением (фоторепортаж)

Центр Одессы в последние выходные 2020 года полон. Не помеха даже дождь.

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До Нового 2021 года остались считанные дни. Одесса давно принарядилась к празднику, засияв разноцветными огнями. Самые многочисленные украшения и гирлянды появились, конечно, в центре города. Сразу две елки, новогодние инсталляции, волшебная карусель, гирлянды и огоньки. В этом году каждый сможет найти что-то подходящее для себя.

И не станет помехой зимний дождь. В субботу вечером погода не отпугнула одесситов. На Приморском бульваре, у Потемкинской лестницы, на Думской площади и, конечно, на Дерибасовской были тысячи горожан и туристов. На улице их встречают Деды Морозы, Санта Клаусы, Святые Николаи и другие сказочные герои. Пользуются популярностью и праздничные фотозоны. Также многолюдно и на ярмарке, а за горячим и ароматным глинтвейном в дождливый вечер выстаивались очереди.

А в это время на Греческой площади вовсю идет подготовка к открытию ледового катка.

Смотрите фото с улиц Одессе в нашем репортаже.

Фото: Татьяна Сярова

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Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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