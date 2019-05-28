Новые тарифы на отопление одесситам представят в середине июня

КП «Теплоснабжение города Одессы» обещает провести по этому вопросу общественные слушания.

Директор КП «ТГО» Иван Донченко рассказал, что одесситам дадут возможность обсудить новый тариф на тепло в середине июня. С тем расчетом, чтобы через месяц представить новые расценки на отопление в Одессе на утверждение Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Как сообщает “Пушкинская“, вопрос обсуждался на заседании депутатской комиссии горсовета по вопросам ЖКХ

До пересмотра тарифов горсовет должен принять инвестиционную программу «ТГО» на 2019 год. Её поддержала профильная комиссия, и теперь вынесли на рассмотрение сессии 10 июня.

Иван Донченко рассказал, что за счет средств программы до начала отопительного сезона планируется провести реконструкцию теплотрасс в Старобазарном сквере на 16,5 млн. грн..

Напомним, что

Фото: Думская