Новые тарифы на отопление одесситам представят в середине июня

КП «Теплоснабжение города Одессы» обещает провести по этому вопросу общественные слушания.
Директор КП «ТГО» Иван Донченко рассказал, что одесситам дадут возможность обсудить новый тариф на тепло в середине июня. С тем расчетом, чтобы через месяц представить новые расценки на отопление в Одессе на утверждение Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Как сообщает “Пушкинская“, вопрос обсуждался на заседании депутатской комиссии горсовета по вопросам ЖКХ
До пересмотра тарифов горсовет должен принять инвестиционную программу «ТГО» на 2019 год. Её поддержала профильная комиссия, и теперь вынесли на рассмотрение сессии 10 июня.
Иван Донченко рассказал, что за счет средств программы до начала отопительного сезона планируется провести реконструкцию теплотрасс в Старобазарном сквере на 16,5 млн. грн..
Напомним, что
- тариф на газ для населения в Украине повысился еще осенью 2018 года, однако тариф на тепло в Одессе повышен так и не был.
- Пересмотр затягивался по разным причинам, в том числе из-за несогласия одесских коммунальщиков с планкой расценок, озвученной премьер-министром. Ещё в ноябре в КП ТГО назвали обоснованным повышение тарифа на 72%.
- Город также планирует в ближайшее время взять миллиардный кредит, часть средств которого будет направлена на ремонт теплотрасс на ул. Пастера и Канатной.
- Уже в этом месяце одесситов ждёт новое изменение цены на газ.
- В 2016 и 2018 гг. из-за замены теплотрасс на лето перекрывали ул. Сегедскую. В прошлом году частично зацепили и участок Канатной. А в марте 2019 начался ремонт ул. Софиевской с заменой всех подземных коммуникаций.
Фото: Думская
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