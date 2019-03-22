﻿ Ремонт начинается: Софиевскую перекроют уже с сегодняшнего вечера - Одесская Жизнь

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Ремонт начинается: Софиевскую перекроют уже с сегодняшнего вечера

Ремонт начинается: Софиевскую перекроют уже с сегодняшнего вечера

С 22 часов в Одессе перекроют улицу Софиевскую, где начнется масштабная реконструкция проезжей части для запуска в будущем магистрального трамвайного маршрута «Север – Юг». В связи с капремонтном движение автотранспорта и горэлектротранспорта на этой артерии будет перекрыто.

Что будут делать на Софиевской и как будет объезжать ремонтируемые участки общественный транспорт?

Начальник управления дорожного хозяйства Одесского горсовета Андрей Шмагай отметил, что капремонт проведут по примеру улицы Преображенской. Рабочие заменят все инженерные сети, отремонтируют тротуары, установят новые фонари, проложат новое трамвайное полотно, рельсы и асфальтное покрытие на проезжей части. Также будут установлены новые остановочные комплексы, перильное ограждение и антипарковочные столбики. А в завершение работ нанесут новую разметку, установят новые знаки и озеленят улицу.

Объезд Софиевской будет организован по улицам Елисаветинской, Ольгиевской, Торговой и Пастера.

Трамваи

Трамваи по улице Софиевской, спуску Маринеско и участку улицы Преображенкой ходить не будут.

  • Маршрут №3 будет следовать от Старосенной площади по Новощепному Ряду, затем по улице Старопортофранковской до улицы Пастера.
  • Маршрут №12 будет следовать от Слободки до Херсонского сквера.
  • Маршрут №15 будет продлен до Алексеевской площади, после проедет по Тираспольской площади, и далее по Преображенской и Адмирала Лазарева.

Маршрутки

Автобусные маршруты Софиевскую будут объезжать по улицам Ольгиевской, Пастера, Конной и Елисаветинской. Основная нагрузка придется на последнюю.

По направлению Пересыпских мостов:

  • №№105, 117, 121, 130, 137, 145, 146, 168, 240, 242, 250 будут, не доезжая до Софиевской, поворачивать с Преображенской на Елисаветинскую, далее по Конной снова вернутся, свернут на Пастера, затем по Ольгиевской до Спуска Маринеско и далее по маршруту.

По направлению центра города:

  • №№117, 137 будут двигаться по улице Пастера до Преображенской и далее по маршруту.
  • №№168, 240, 250 проследуют по Торговой до Пастера и далее по маршруту.
  • №№117, 137, 145 смогут также выезжать с переулка Маяковского на Елисаветинскую, затем по Конной до Пастера и далее по маршруту.

Ремонт на Софиевской улице планируют окончить к 5 декабря.

Фото: КП “Одесгорэлектротранс”.

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Татьяна Сярова
Татьяна Сярова
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