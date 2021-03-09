Новые штаммы коронавируса гораздо заразнее – Степанов

“Британский” и “южноафриканский” штаммы коронавируса являются более заразными и опасными. В связи с этим ряд стран мира ужесточили карантинные ограничения.
Мужчинам на заметку. Пять лучших подарков на 8 марта. Сохраните этот список, он облегчит вам жизнь и приятно удивит любимых женщин.
Об этом во время брифинга рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
“Этот штамм коронавируса отличается коротким инкубационным периодом, 1-3 дня, втрое большей заразностью, уменьшением доли безсиптомов или легких форм заболевания и, к сожалению, высокой смертностью”, – сообщил министр.
Кроме органов дыхания мутировавший коронавирус начал поражать почки, печень и центральную нервную систему, отметил Степанов.