428-й день войны: ситуация на фронте и потери врага

Российская федерация, несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по оккупации нашей территории. Наносит удары, производит обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам.

За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и критической инфраструктуре населенных пунктов.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.