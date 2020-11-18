Одесса может получить 14 новых трамваев и 30 электробусов

Об этом идет речь в очередном релизе Мининфраструктуры о реализации проекта «Міський громадський транспорт України ІІ», передает traffic.od.ua.

По информации, озвученной министром инфраструктуры Владиславом Криклием, продолжается подготовка второй фазы данного проекта. Это предполагает обновление парков городского электротарнспорта в 18-ти городах на условиях кредитов Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на условиях софинансирования с городскими властями.

Закупать новый электротранспорт, помимо Одессы, планируют Северодонецк, Винница, Ужгород, Черкассы, Кременчуг, Белая Церковь, Мелитополь, Каменское, Хмельницкий, Тернополь, Кривой Рог, Днепр, Луцк, Запорожье, Львов, Полтава, Черновцы, Киев и Чернигов.

Окончательный перечень городов будет сформирован после ратификации соответствующего финансового соглашения между Украиной и ЕИБ, добавил Криклий.

Одесса в этом списке занимает одну из важнейших позиций. Причем по трамваям в настоящее время уже проходит международный тендер, в котором участвуют украинские компании «Электрон», «Татра-Юг» и китайская «CRRC». Закупают 14 полностью низкопольных многосекционных вагонов длиной от 26 до 31 метра.

Также подана заявка на финансирование закупки в Одессу 30 новых электробусов. «Продолжаем нашу работу с ЕИБ и Министерством инфраструктуры Украины. Подали заявку на участие в проекте «Міський громадський транспорт України ІІ». В этот раз 30 электробусов!» – сообщил по этому поводу руководитель департамента экономического развития Одесского горсовета Сергей Тетюхин.

Общая стоимость проекта составляет более 400 млн евро. Как ожидается, уже в декабре будет подписано финансовое соглашение на половину данной суммы в 200 млн гривен.

Всего в масштабах Украины речь идет о закупке более 280 троллейбусов, 65 электробусов с зарядными станциями для них, 34 трамваев, а также о строительстве и модернизации троллейбусных линий, капитальном ремонте трамваев и других работах.

Ранее сообщалось, что до конца этого года с одесских улиц могут исчезнуть маршрутные такси.

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