Новости Одессы и Одесской области

Одесса может получить 14 новых трамваев и 30 электробусов

Одесса может получить 14 новых трамваев и 30 электробусов

Министерство инфраструктуры Украины планирует поставить в Одессу 14 новых трамваев и 30 электробусов.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Об этом идет речь в очередном релизе Мининфраструктуры о реализации проекта «Міський громадський транспорт України ІІ», передает traffic.od.ua.

По информации, озвученной министром инфраструктуры Владиславом Криклием, продолжается подготовка второй фазы данного проекта. Это предполагает обновление парков городского электротарнспорта в 18-ти городах на условиях кредитов Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на условиях софинансирования с городскими властями.

Закупать новый электротранспорт, помимо Одессы, планируют Северодонецк, Винница, Ужгород, Черкассы, Кременчуг, Белая Церковь, Мелитополь, Каменское, Хмельницкий, Тернополь, Кривой Рог, Днепр, Луцк, Запорожье, Львов, Полтава, Черновцы, Киев и Чернигов.

Окончательный перечень городов будет сформирован после ратификации соответствующего финансового соглашения между Украиной и ЕИБ, добавил Криклий.

Одесса в этом списке занимает одну из важнейших позиций. Причем по трамваям в настоящее время уже проходит международный тендер, в котором участвуют украинские компании «Электрон», «Татра-Юг» и китайская «CRRC». Закупают 14 полностью низкопольных многосекционных вагонов длиной от 26 до 31 метра.

Также подана заявка на финансирование закупки в Одессу 30 новых электробусов. «Продолжаем нашу работу с ЕИБ и Министерством инфраструктуры Украины. Подали заявку на участие в проекте «Міський громадський транспорт України ІІ». В этот раз 30 электробусов!» – сообщил по этому поводу руководитель департамента экономического развития Одесского горсовета Сергей Тетюхин.

Общая стоимость проекта составляет более 400 млн евро. Как ожидается, уже в декабре будет подписано финансовое соглашение на половину данной суммы в 200 млн гривен.

Всего в масштабах Украины речь идет о закупке более 280 троллейбусов, 65 электробусов с зарядными станциями для них, 34 трамваев, а также о строительстве и модернизации троллейбусных линий, капитальном ремонте трамваев и других работах.

Ранее сообщалось, что до конца этого года с одесских улиц могут исчезнуть маршрутные такси.

Фото из открытых источников

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить