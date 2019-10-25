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Новости Одессы и Одесской области

Новшества в Летнем театре Одессы: вслед за кафе тут появился магазинчик

Новшества в Летнем театре Одессы: вслед за кафе тут появился магазинчик

Темпы преображения Летнего театра поражают.

Летом этого года «Одесская жизнь» рассказывала, что к новшествам в Летнем театре Горсада добавилась еще одна стройка. Как нам пояснили, здесь будет восстановлен ресторан, который был в Летнем театре в прежние времена.

Потом здесь появилось кафе. Оно имеет два выхода-входа — со стороны Летнего театра и со стороны Горсада.

Между тем, строительство-обустройство продолжается. Вероятно, здесь и в самом деле появится ресторан, но пока рядом с кафе открылся небольшой магазин.

Вид со стороны Горсада

Причем, сам магазин находится на территории Летнего театра, а вот вход в него — со стороны Горсада.

Вид со стороны Летнего театра

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Мария Котова
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