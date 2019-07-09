Что строят в Летнем театре?

“Камень преткновения” последнего года – Летний театр в Горсаду – всё-таки стал местом стройки. Кто и что строит? Выясняла наш корреспондент.

«Одесская жизнь» уже рассказывала, что за недавно появившейся сценой в Летнем театре Горсада, там, где был «глазастый» мурал и стояли скамейки, появилось что-то вроде хоздвора: наблюдалась сложенная плитка и стройматериалы. Все это было скрыто от глаз за стенкой с одной стороны и драпировкой – с другой.

Корреспондент «Одесской жизни» снова побывала Летнем театре и поинтересовалась, что же там происходит сейчас. А таки происходит: там вовсю трудятся рабочие, начались какие-то строительные работы. Какие именно?

Николай Пастер, представившийся техническим директором ООО «Летний театр», рассказал корреспонденту, что здесь «не строится, а восстанавливается летний ресторан».

— В свое время здесь, в Летнем театре, был ресторан. Он сгорел. Остатки строения разобрали. А теперь вот мы занялись восстановлением летнего ресторана, — рассказал он.

На вопрос о сроках открытия технический директор ответил: «хотелось бы, чтобы уже через месяц ресторан заработал, надеемся, что так и получится».

Николай Пастер также добавил, что перед будущим рестораном восстанавливается и пруд из камней.

Напомним, что вчера одесские активисты проиграли судебный процесс, в котором пытались оспорить решение исполкома об утверждении проекта благоустройства Летнего театра. Но адвокат уже заявил о намерении подавать апелляцию.