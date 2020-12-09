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Новогодние торжества в Одессе пройдут дистанционно

Новогодние торжества в Одессе пройдут дистанционно

Массовые мероприятия по случаю новогодних и рождественских праздников в Одессе будут проходить в режиме online. Однако главную елку города на Думской площади и праздничную иллюминацию там же все же установят. 

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Об этом сообщили в департаменте культуры и туризма Одесского городского совета в ответ на запрос “Українських новин“.

“Традиционно главная елка города будет установлена на Думской площади. С целью обеспечения безопасности и охраны здоровья граждан во время проведения новогодних и рождественских праздников, все праздничные мероприятия будут проведены в режиме online”, – сказано в ответе.

Напомним, что главную елку в Одессе планируют установить до 19 декабря. На нее,  а также на новую иллюминацию потратят более 1,5 млн грн.

Возле здания мэрии уже по традиции появятся светящиеся фигуры деревьев, символа 2021 года – быка, а также ангелов, оленей, снеговиков. Большую часть фигур одесситы видели на Думской площади в прошлые годы.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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