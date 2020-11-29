Главная новогодняя елка Одессы: когда установят и сколько за это заплатят?

Коммунальное предприятие «Одесгорсвет» намерено потратить более 1,5 млн грн на новогоднюю иллюминацию в центре города и сказочный городок на Думской площади. А также на монтаж главной новогодней елки города.

Уже объявлен объявлен тендер на соответствующие работы, но закупка допороговая, и в этой связи будет происходить по упрощенной процедуре, то есть без торгов.

За иллюминацию заплатят почти 1,5 млн грн, за монтаж главной елки – 195 тыс. грн, а за техобслуживание иллюминации елки– 165 тыс. грн.

По условиям тендера, подрядчик должен будет до 18 декабря демонтировать на Думской существующую иллюминацию (2,6 км кабелей и иллюминационных лент) и установить новую, праздничную

Возле здания мэрии уже по традиции появятся светящиеся фигуры деревьев, символа 2021 года – быка и прочих символов года, а также ангелов, оленей, снеговиков. Большую часть одесситы видели на Думской площади в прошлые годы.