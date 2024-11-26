Новости Одессы и Одесской области

Ночью в Одессе загорелся склад: спасатели назвали причину

Ночью в Одессе загорелся склад: спасатели назвали причину

В ночь на 26 ноября в Хаджибейском районе Одессы произошел пожар в складском помещении. К счастью, обошлось без пострадавших и жертв.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар на площади 30 кв.м, не допустив распространения огня на все здание.

пожар

Предварительно, причиной возгорания считают неисправность аккумуляторных батарей, которые могли перейти в аварийный режим работы.

пожар

Для борьбы с огнем были задействованы 8 единиц техники и 32 спасателя от ГСЧС, а также дополнительно привлекали добровольцев из Ассоциации добровольных пожарных Украины, которые предоставили одну единицу техники.

пожар в Одессе

Напомним, 26 октября 2024 года в Хаджибейском районе Одессы в районе железнодорожной станции «Застава-2» загорелось складское здание. К моменту прибытия пожарных пламя охватило все сооружение.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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