Ночью в Одессе загорелся склад: спасатели назвали причину

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар на площади 30 кв.м, не допустив распространения огня на все здание.

Предварительно, причиной возгорания считают неисправность аккумуляторных батарей, которые могли перейти в аварийный режим работы.

Для борьбы с огнем были задействованы 8 единиц техники и 32 спасателя от ГСЧС, а также дополнительно привлекали добровольцев из Ассоциации добровольных пожарных Украины, которые предоставили одну единицу техники.

Напомним, 26 октября 2024 года в Хаджибейском районе Одессы в районе железнодорожной станции «Застава-2» загорелось складское здание. К моменту прибытия пожарных пламя охватило все сооружение.