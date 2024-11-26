Уночі в Одесі загорівся склад: рятувальники назвали причину

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу на площі 30 кв.м, не допустивши поширення вогню на всю будівлю.

Попередньо, причиною загоряння вважають несправність акумуляторних батарей, які могли перейти в аварійний режим роботи.

Для боротьби з вогнем було задіяно 8 одиниць техніки та 32 рятувальники від ДСНС, а також додатково залучали добровольців з Асоціації добровільних пожежників України, які надали одну одиницю техніки.

Нагадаємо, 26 жовтня 2024 року в Хаджибейському районі Одеси в районі залізничної станції «Застава-2» загорілася складська будівля. До моменту прибуття пожежників полум’я охопило всю споруду.