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Уночі в Одесі загорівся склад: рятувальники назвали причину

Уночі в Одесі загорівся склад: рятувальники назвали причину

У ніч на 26 листопада в Хаджибейському районі Одеси сталася пожежа у складському приміщенні. На щастя, обійшлося без постраждалих і жертв.

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу на площі 30 кв.м, не допустивши поширення вогню на всю будівлю.

пожежа

Попередньо, причиною загоряння вважають несправність акумуляторних батарей, які могли перейти в аварійний режим роботи.

пожежа

Для боротьби з вогнем було задіяно 8 одиниць техніки та 32 рятувальники від ДСНС, а також додатково залучали добровольців з Асоціації добровільних пожежників України, які надали одну одиницю техніки.

пожежа

Нагадаємо, 26 жовтня 2024 року в Хаджибейському районі Одеси в районі залізничної станції «Застава-2» загорілася складська будівля. До моменту прибуття пожежників полум’я охопило всю споруду.

 

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