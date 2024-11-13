В центре Одессы горел университет — студентов эвакуировали

Утром 13 ноября по улице Ковальская вспыхнул пожар на 3-м этаже Государственного Университета интеллектуальных технологий и связи.
Как сообщили в областном управлении ГСЧС, спасатели оперативно потушили пожар и не допустили распространения огня.
Во время тушения были эвакуированы 50 учеников. Погибших и пострадавших нет.
Причина возгорания устанавливается. От ГСЧС привлекались 11 единиц техники и 51 спасатель.
Напомним, в одесском доме-памятнике архитектуры на Софиевской угол пер. Ляпунова, который серьезно пострадал в результате пожаров этим летом, продолжаются противоаварийные работы.