В центре Одессы горел университет — студентов эвакуировали

На одесской Кошачьей тропе появился новый обаятельный персонаж (фото) На одесской Кошачьей тропе поселился новый хвостатик. Этого котика зовут Одес, в лапке он держит чашечку кофе. Словно напоминает: жизнь продолжается!.. Создала Одеса художник и скульптор, глава общественной организации «Мистецький Гарт» Виктория Кравченко. ПОДРОБНЕЕ

Отключения света в Украине возвращаются: как часто и сколько продлятся Вчера, 11 ноября, после того, как стало известно о взлете вражеской стратегической авиации и возможном массированном ракетном ударе по энергетике Украины, в ряде регионов были введены экстренные отключения. Часто ли энергетики будут вводить превентивные отключения и при каких условиях Украине грозит блэкаут? ПОДРОБНЕЕ

В Одесской области спасают оборонительные сооружения на берегу моря Строительная техника начала откапывать тетраподы, установленные с весны этого года на побережье Одесской области. Оборонные сооружения находятся слишком близко к морю, поэтому во время прилива их затягивает в песок и в воду. ПОДРОБНЕЕ