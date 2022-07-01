Ночной ракетный удар под Одессой: число погибших выросло

Стали известны подробности ночного ракетного удара самолетами стратегической авиации Ту-22 в Одесской области, в результате которого тремя ракетами Х-22 был поражен многоквартирный дом и база отдыха. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

По информации ОВА, по состоянию на 09:00 пятницы, 1 июля 2022 года, выявлено уже18 погибших, из них 2 ребенка.

Госпитализирован 31 человек, среди которых 4 ребенка и беременная женщина.

Еще 8 пострадавших обратились за медицинской помощью.

Из под завалов спасены 8 человек, из них 3 ребенка.

В настоящее время спасательные работы продолжаются.

Как сообщала «Одесская жизнь», в ночь на 1 июля 2022 года россия ударила ракетами по жилому девятиєтажному дому и двум базам отдыха в курортном поселке в Одесской области.

Как сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, речь идет о курортном поселке Сергеевка Белгород-Днестровского района.

Позже ГСЧС Украины опубликовала фото и видео с места трагедии.