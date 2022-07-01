Новости Одессы и Одесской области

Ночной ракетный удар под Одессой: число погибших выросло

Ночной ракетный удар под Одессой: число погибших выросло

Стали известны подробности ночного ракетного удара самолетами стратегической авиации Ту-22 в Одесской области, в результате которого тремя ракетами Х-22 был поражен многоквартирный дом и база отдыха.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

По информации ОВА, по состоянию на 09:00 пятницы, 1 июля 2022 года, выявлено уже18 погибших, из них 2 ребенка.

Госпитализирован 31 человек, среди которых 4 ребенка и беременная женщина.

Еще 8 пострадавших обратились за медицинской помощью.

Из под завалов спасены 8 человек, из них 3 ребенка.

В настоящее время спасательные работы продолжаются.

Как сообщала «Одесская жизнь», в ночь на 1 июля 2022 года россия ударила ракетами по жилому девятиєтажному дому и двум базам отдыха в курортном поселке в Одесской области.

Как сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, речь идет о курортном поселке Сергеевка Белгород-Днестровского района.

Позже ГСЧС Украины опубликовала фото и видео с места трагедии.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить