Опубликованы фото и видео баз отдыха и высотки, куда попали ракеты

В час ночи 1 июля три крылатых ракеты рашистов поразили жилую девятиэтажку и две базы отдыха в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Служба спасения опубликовала фото и видео с места трагедии.

По состоянию на 6 утра известно, о 17 погибших. 14 человек погибли в жилой девятиэтажке и трое на базе отдыха. Среди погибших один ребенок.

Ранения получил 31 человек, среди которых четыре ребенка и беременная женщина. Из-под завалов спасли восемь человек, из них три ребенка.

Атака была произведена с самолетов стратегической авиации российской армии. Использовались крылатые ракеты Х-22.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что россия ударила ракетами по жилому девятиєтажному дому и 2 базам отдыха в курортном поселке в Одесской области.