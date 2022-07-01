Опубликованы фото и видео баз отдыха и высотки, куда попали ракеты

В час ночи 1 июля три крылатых ракеты рашистов поразили жилую девятиэтажку и две базы отдыха в Белгород-Днестровском районе Одесской области.
Служба спасения опубликовала фото и видео с места трагедии.
По состоянию на 6 утра известно, о 17 погибших. 14 человек погибли в жилой девятиэтажке и трое на базе отдыха. Среди погибших один ребенок.
Ранения получил 31 человек, среди которых четыре ребенка и беременная женщина. Из-под завалов спасли восемь человек, из них три ребенка.
Атака была произведена с самолетов стратегической авиации российской армии. Использовались крылатые ракеты Х-22.
Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что россия ударила ракетами по жилому девятиєтажному дому и 2 базам отдыха в курортном поселке в Одесской области.