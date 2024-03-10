Новости Одессы и Одесской области

Ночная атака Одессы 10 марта: куда прилетел российский дрон (фото)

Ночная атака Одессы 10 марта: куда прилетел российский дрон (фото)

В ночь на воскресенье, 10 марта 2024 года, российские террористы снова атаковали южные регионы Украины, в частности, Одессу и Одесскую область, дронами-камикадзе типа Shahed-131/136, запустив их традиционными маршрутами со сложными маневрами.

Как сообщили в своей официальной утренней сводке Силы обороны юга Украины, более четырех часов подразделения противовоздушной обороны в интенсивном режиме отражали массированную атаку дронов, которые заходили как из акватории Черного моря, так и из временно оккупированной части Херсонщины.

Всего в зоне ответственности Сил обороны юга Украины было уничтожено, 20 «шахедов», из них 11 – на Одесщине, 6 – на Николаевщине, 2 – на Херсонщине и еще 1 – на Днепропетровщине.

Также военные отмечают, что враг в очередной раз коварно направлял ударные беспилотники через жилые кварталы и промышленные районы населенных пунктов, что усложняло работу силам ПВО, и попаданий избежать не удалось.

Так, в Одесском районе один из дронов повредил промышленный объект. Возникший пожар спасатели оперативно ликвидировали. Люди не пострадали.

Опубликованы фото и видео с места происшествия:

Последствия дроновой атаки Одесчины в ночь на 10 марта 2024-2

Последствия дроновой атаки Одесчины в ночь на 10 марта 2024-3

Последствия дроновой атаки Одесчины в ночь на 10 марта 2024-4

Последствия дроновой атаки Одесчины в ночь на 10 марта 2024-5

А в Николаевской области ударный беспилотник повредил ЛЭП. На месте ведутся восстановительные работы.

Напомним, подобную атаку враг предпринимал и в ночь на 8 марта. Тогда силы ПВО три часа отражали вражеский налет и сбили большую часть дронов. В небе над Одесчиной удалось сбить 18 беспилотников. Но были и попадания. Пострадавших в ту ночь также не было.

А утром субботы, 9 марта, враг нанес по территории Одесской области ракетный удар. Но «высокоточный» удар ракета Х-31 пришелся в поле, и люди и инфраструктура не пострадали.

Фото с Телеграм-канала Сил обороны юга Украины

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Редакция ПРОФИЛЬ
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