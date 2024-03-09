Новости Одессы и Одесской области

Шахеды снова над Одессой: слышны выстрелы и взрывы (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Шахеды снова над Одессой: слышны выстрелы и взрывы (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Ночные налеты российских беспилотников камикадзе на Одессу превращаются для российских агрессоров в рутину. Поздний вечер 9 марта не стал исключением. Над городом слышится характерное жужжание дронов и стрельба по ним с разных сторон.

Тревога в Одесской области прозвучала в 22:56 и уже через 20 минут первые Шахеды появились над центром региона.

Одесситов призывают пройти в укрытие, или, если такой возможности нет, находиться дома в помещениях, подальше от окон, а еще лучше в тех, где окон нет. Например в коридоре. 

В мэрии напомнили, что найти ближайшее к вам укрытие можно на интерактивной карте: «Бомбосховища/Укриття«.

Информации о возможных прилетах, сбитиях, разрушениях и пострадавших по состоянию на 23:30 пока не поступала

“Одесская Жизнь” продолжает следить за ситуацией и сообщать читателям самую свежую и максимально достоверную информацию о сегодняшнем 

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