Шахеды снова над Одессой: слышны выстрелы и взрывы (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Тревога в Одесской области прозвучала в 22:56 и уже через 20 минут первые Шахеды появились над центром региона.

Одесситов призывают пройти в укрытие, или, если такой возможности нет, находиться дома в помещениях, подальше от окон, а еще лучше в тех, где окон нет. Например в коридоре.

В мэрии напомнили, что найти ближайшее к вам укрытие можно на интерактивной карте: «Бомбосховища/Укриття«.

Информации о возможных прилетах, сбитиях, разрушениях и пострадавших по состоянию на 23:30 пока не поступала

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