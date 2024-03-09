Новости Одессы и Одесской области

Утром 9 марта враг нанес ракетный удар по Одесской области: что известно

Утром 9 марта враг нанес ракетный удар по Одесской области: что известно

Российские агрессоры не оставляют в покое Одессу и Одесскую область. Но не имея сил и возможностей захватить наши территории, они в свойственной им манере прибегают к тактике террора и запугивания, периодически пытаясь «достать» нас как ударными дронами, так и ракетами.

Одну из таких попыток враг предприянял сегодня утром, в субботу, 9 марта 2024 года. Не исключено, что подобным нетривиальным, но свойственным рашистам образом они «поздравляют» украинцев с 210-й годовщиной со дня рождения нашего Кобзаря.

По информации Сил обороны юга Украины, сегодня утром враг нанес по Одесской области ракетный удар.

«Из самолета тактической авиации, который заходил из акватории Черного моря, выпущена ракета Х-31, попавшая в поле, за пределами населенных пунктов»,

– сообщают военные.

По их информации, люди и инфраструктура не пострадали.

Напомним, за прошедшие сутки враг нанес по территории Украины 8 ракетных и 107 авиационных ударов. Но в то же время неспокойно было и в российском – в Ростовской и Курской областях, где (по всей вероятности) беспилотники ВСУ атаковали авиационные предприятия, то есть военные объекты – законные цели украинских защитников.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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