атака 26 мая
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Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Очередную массированную атаку БпЛА на Одесскую область россияне совершили с 22:40 по 23:40 25 мая. В результате удара поврежден ряд частных домов, хозяйственные постройки, гаражи и автомобили.

В результате попадания вражеских дронов возникли пожары и разрушения в частных домах, сообщили в Главном Управлении ГСЧС в Одесской области.

В Одесском районе произошло разрушение жилого дома на площади 100 м.кв. с последующим возгоранием, спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Также повреждены крыши жилых домов, надворная постройка, 2 гаража, 3 легковых автомобиля, забор и газовый трубопровод без последующего возгорания. 

 

Еще по одному адресу произошло разрушение 2-х гаражей с последующим возгоранием, уничтожен легковой автомобиль и поврежден жилой дом. 

От ГСЧС привлекались 10 единиц техники и 43 спасателя, от добровольцев и местных пожарных команд — 3 единицы техники и 10 человек. 

Террор одесситов со стороны России продолжается:

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