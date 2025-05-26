Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.
Очередную массированную атаку БпЛА на Одесскую область россияне совершили с 22:40 по 23:40 25 мая. В результате удара поврежден ряд частных домов, хозяйственные постройки, гаражи и автомобили.
В результате попадания вражеских дронов возникли пожары и разрушения в частных домах, сообщили в Главном Управлении ГСЧС в Одесской области.
В Одесском районе произошло разрушение жилого дома на площади 100 м.кв. с последующим возгоранием, спасатели оперативно ликвидировали пожар.
Также повреждены крыши жилых домов, надворная постройка, 2 гаража, 3 легковых автомобиля, забор и газовый трубопровод без последующего возгорания.
Еще по одному адресу произошло разрушение 2-х гаражей с последующим возгоранием, уничтожен легковой автомобиль и поврежден жилой дом.
От ГСЧС привлекались 10 единиц техники и 43 спасателя, от добровольцев и местных пожарных команд — 3 единицы техники и 10 человек.
Террор одесситов со стороны России продолжается:
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